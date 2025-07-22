Новые санкции ЕС могут забрать у России каждый пятый рубль нефтегазовых доходов – прогноз

Из-за установленного Евросоюзом потолка на нефть Россия ежегодно будет терять до 1,5 трлн рублей

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Новые санкции Европейского Союза, в частности "гибкий" потолок цен на российскую нефть, могут серьезно ударить по российскому бюджету. Об этом свидетельствует прогноз казахстанской брокерской компании Freedom Finance Global, пишет The Moscow Times.

По прогнозу, Россия ежегодно будет терять до 1,5 трлн рублей ($19 млрд), что составляет почти 20% всех запланированных нефтегазовых доходов.

Новый "гибкий" ценовой лимит предусматривает, что цена российской нефти для экспорта будет на 15% ниже среднерыночной. Это существенно уменьшит поступления от налогов на нефть и газ, отмечают аналитики.

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В 2025 году Минфин РФ планировал собрать 8,9 трлн рублей ($110 млрд) нефтегазовых доходов.

"Риски усиливаются тем, что страна по-прежнему сильно зависит от сырьевых доходов, а большая часть нефти экспортируется в государства, где потолок может быть применен из-за ограничения доступа к страхованию, логистике и финансовым расчетам", – добавляют во Freedom Finance.

Ранее, с конца 2022 года, лимит на цену российской нефти составлял $60 за баррель. Новое ограничение, утвержденное Еврокомиссией, снижено до $47,6.

В июне российскую нефть Urals продавали по средней цене в $59,8, но после новых санкций она может упасть до $45.