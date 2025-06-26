Новый генпрокурор реорганизовал департамент защиты инвестиций: Не оправдал ожиданий

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Новый генеральный прокурор Руслан Кравченко 26 июня реорганизовал Департамент криминальной политики и защиты инвестиций. Об этом Кравченко написал в Facebook.

"Это подразделение должно играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий. На практике его деятельность сводилась к номинальным встречам и бюрократическим процедурам", – пояснил свое решение генпрокурор.

По его словам, бизнес нуждается не в формальностях, а в прозрачных правилах, предсказуемости и эффективной защите.

Предпринимательство, отметил Кравченко, может функционировать даже в сложных условиях войны, если ему не мешать. Однако бизнес тоже должен работать в правовых границах, подчеркнул он.

"Наш фокус – медиация. Я обеспечу законную коммуникацию с бизнесом и справедливость. Это будет также зона ответственности моих заместителей, руководителей профильных структурных подразделений, а на местах – руководителей областных прокуратур, а не только одного департамента, как это было раньше. Это станет реальным взаимодействием для решения неотложных вопросов", – заявил генеральный прокурор.