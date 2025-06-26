Новий генпрокурор реорганізував департамент захисту інвестицій: Не виправдав очікувань
Новий генеральний прокурор Руслан Кравченко 26 червня реорганізував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Про це Кравченко написав у Facebook.
"Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів і бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей і бюрократичних процедур", – пояснив своє рішення генпрокурор.
За його словами, бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності й ефективного захисту.
Підприємництво, зазначив Кравченко, може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте бізнес теж має працювати у правових межах, наголосив він.
"Наш фокус – медіація. Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом і справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях – керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для розв'язання нагальних питань", – заявив генеральний прокурор.
- 21 червня 2025 року президент Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генеральним прокурором. 23 червня Кравченко розпочав виконання обов’язків і назвав пріоритети на посаді.
- 24 червня генеральний прокурор підписав накази про призначення трьох своїх заступників – Максима Крима, Марії Вдовиченко й Андрія Лещенка. Наступного дня вони розпочали виконання своїх обов’язків.