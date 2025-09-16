Новый премьер Франции анонсировал отмену льгот для своих предшественников

Себастьен Лекорню с 1 января 2026 года отменит пожизненные льготы, которые предоставляются бывшим премьер-министрам

Себастьен Лекорню (фото - EPA)

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил об отмене "пожизненных" льгот для бывших премьер-министров. Об этом Лекорню написал в соцсети X.

"Пожизненные льготы для бывших чиновников будут отменены с 1 января 2026 года. [...] немыслимо, чтобы они пользовались пожизненными преимуществами из-за временного статуса", – говорится в сообщении.

9 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Лекорню премьер-министром, сменив Франсуа Байру, который получил вотум недоверия в парламенте. Это произошло после того, как Байру предложил сократить госбюджет на 44 млрд евро.

На церемонии вступления в должность Лекорню пообещал "порвать" с прошлым, поскольку перед ним стоит сложная задача попытаться сформировать правительство с достаточной парламентской поддержкой для принятия бюджета.

Бывшие главы правительства Франции могут пользоваться услугами водителя и служебного автомобиля пожизненно. Ежегодные расходы государства на эти льготы составляют 1,5 млн евро. Также экс-премьерам предоставляется защита полиции, стоимость которой оценивается в 2,8 млн евро в год.

Согласно новым правилам, изложенным Лекорню, защита полиции будет ограничена тремя годами и будет продолжаться только в случае угрозы. Пользование автомобилем с водителем за государственный счет сократят до 10 лет.

Семнадцать бывших премьер-министров Франции еще живы и, следовательно, имеют право на льготы.

По данным Le Monde, в 2024 году трое из них (Лоран Фабиус, Жан Кастекс и Эдуар Филипп) не воспользовались льготами, поскольку они занимали либо государственную, либо местную выборную должность.

Источник: Le Monde

"Мы не можем требовать от французского народа усилий, если те, кто стоит у руля государства, не делают того же. Реформы не всегда нужны другим, поскольку они порождают подозрения", – заявил Лекорню в интервью в минувшие выходные.