Новий прем'єр Франції анонсував скасування пільг для своїх попередників

Новий прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про скасування "довічних" пільг для колишніх прем'єр-міністрів. Про це Лекорню написав у соцмережі X.

"Довічні пільги для колишніх урядовців буде скасовано з 1 січня 2026 року. [...] немислимо, щоб вони користувалися довічними перевагами через тимчасовий статус", – йдеться у дописі.

9 вересня президент Франції Емманюель Макрон призначив Лекорню прем'єр-міністром, змінивши Франсуа Байру, який отримав вотум недовіри у парламенті. Це сталося після того, як Байру запропонував скоротити держбюджет на 44 млрд євро.

На церемонії вступу на посаду Лекорню пообіцяв "порвати" з минулим, оскільки перед ним стоїть складне завдання спробувати сформувати уряд із достатньою парламентською підтримкою для ухвалення бюджету.

Колишні глави уряду Франції можуть користуватися послугами водія та службового автомобіля довічно. Щорічні витрати держави на ці пільги становлять 1,5 млн євро. Також експрем'єрам надається захист поліції, вартість якого оцінюється в 2,8 млн євро на рік.

Згідно з новими правилами, викладеними Лекорню, захист поліції буде обмежений трьома роками і продовжуватиметься лише в разі загрози. Користування автомобілем з водієм за державний кошт скоротять до 10 років.

Сімнадцять колишніх прем'єр-міністрів Франції ще живі і, отже, мають право на пільги.

За даними Le Monde, у 2024 році троє з них (Лоран Фабіус, Жан Кастекс та Едуар Філіп) не скористалися пільгами, оскільки вони обіймали або державну, або місцеву виборну посаду.

Джерело: Le Monde

"Ми не можемо вимагати від французького народу зусиль, якщо ті, хто стоїть біля керма держави, не роблять того самого. Реформи не завжди потрібні іншим, оскільки вони породжують підозри", – заявив Лекорню в інтерв'ю минулими вихідними.