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Новый глава НБУ прокомментировал ситуацию с фиксированным курсом

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 16:58
Новый глава НБУ прокомментировал ситуацию с фиксированным курсом - Фото
Андрей Пышный (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фиксированный курс на уровне 36,6 гривни за доллар – это адекватная ситуация, а на рыночный курс влияют психологические факторы. Об этом сегодня, 7 октября, заявил новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время выступления в Верховной Раде.

Пышный заявил, что курс, определенный НБУ, вполне адекватный и отвечает текущим экономическим реалиям. Курс на рынке – это колебания в основном из-за психологического элемента. В то же время он сказал, что не готов сейчас прогнозировать курс.

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Пышный также заявил, что учетная ставка НБУ на уровне 25% адекватна и пока будет таковой.

Кроме того, новый глава НБУ заявил, что на 7 октября золотовалютные резервы составляют более 24 млрд долларов. За последнюю неделю они немного выросли.

Также он отметил, что принятые решения по ограничениям во время войны считает вполне адекватными.

Наталія Софієнко
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Андрей Пышный НБУ
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