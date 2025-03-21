ОАЭ после встречи с Трампом пообещали инвестировать в Соединенные Штаты $1,4 трлн

Дональд Трамп (фото – EPA)

Соединенные Арабские Эмираты инвестируют в Соединенные Штаты Америки $1,4 трлн в течение десяти лет. Соглашение было достигнуто после встречи президента Дональда Трампа и шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна, советника по национальной безопасности ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Договоренности касаются искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства и "существенно увеличат нынешние инвестиции ОАЭ в экономику США".

Белый дом не уточнил, как инвестиции ОАЭ достигнут $1,4 трлн, отмечает агентство. Однако некоторые соглашения, представленные в рамках этой программы, уже были анонсированы.

Единственным по-настоящему новым соглашением, по-видимому, стали инвестиции Emirates Global Aluminium в первый за 35 лет новый алюминиевый завод в Соединенных Штатах. Как отметили в Белом доме, завод "почти удвоит внутреннее производство алюминия в США".

Государственные инвестиционные фонды стран Персидского залива, включая Mubadala из Абу-Даби с капиталом $330 млрд, уже являются крупными инвесторами в США, а Трамп и его семья имеют деловые связи в регионе.

В феврале ОАЭ пообещали инвестировать $40 млрд в Италию. Инвестиции будут сосредоточены на ИИ, центрах обработки данных, энергетике, редкоземельных элементах. После встречи премьера Италии Джорджи Мэлони и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна было объявлено о подписании более 40 новых соглашений.