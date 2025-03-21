ОАЕ після зустрічі з Трампом пообіцяли інвестувати в Сполучені Штати $1,4 трлн

Дональд Трамп (фото - EPA)

Об'єднані Арабські Емірати інвестують у Сполучені Штати Америки $1,4 трлн протягом десяти років. Угоди було досягнуто після зустрічі президента Дональда Трампа та шейха Тахнуна бін Заїда Аль Нахаяна, радника з національної безпеки ОАЕ, пише Reuters із посиланням на представника Білого дому.

Домовленості стосуються штучного інтелекту, напівпровідників, енергетики та американського виробництва і "суттєво збільшать теперішні інвестиції ОАЕ в економіку США".

Білий дім не уточнив, як інвестиції ОАЕ досягнуть $1,4 трлн, зазначає агентство. Але деякі угоди, представлені в межах цієї програми, вже були анонсовані.

Єдиною по-справжньому новою угодою, мабуть, стали інвестиції Emirates Global Aluminium у перший за 35 років новий алюмінієвий завод у Сполучених Штатах. Як зазначили в Білому домі, завод "майже подвоїть внутрішнє виробництво алюмінію в США".

Державні інвестиційні фонди країн Перської затоки, включно з Mubadala з Абу-Дабі з капіталом $330 млрд, вже є великими інвесторами в США, а Трамп і його сім'я мають ділові зв'язки в регіоні.

У лютому ОАЕ пообіцяли інвестувати $40 млрд в Італію. Інвестиції будуть зосереджені на ШІ, центрах обробки даних, енергетиці, рідкісноземельних елементах. Після зустрічі прем'єрки Італії Джорджи Мелоні і президента ОАЕ Мухаммеда бен Заїда Аль Нахаяна було оголошено про підписання понад 40 нових угод.