Объем денежных переводов в Украину превысил $9 млрд с начала года

Объем частных денежные переводов в Украину вырос на 19,2% в январе-августе в годовом исчислении до $9,07 млрд. Об этом сообщает НБУ.

В августе в Украину поступило $1,2 млрд частных переводов, что на 21% больше августа 2020 года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Нацбанк при подсчете суммы переводов учитывает официальные и неофициальные каналы поступления денег.

По официальным каналам (корсчета в банках, международные платежные системы, зарплата из-за рубежа) в Украину поступило $5,2 млрд за восемь месяцев 2021 года.

По неофициальным – $3,8 млрд за отчетный период.

Объем денежных переводов в Украину в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд. За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. Тогда больше всего переводов в Украину поступало из США (18%), Израиля (14%) и Италии (9%). Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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