Объем денежных переводов в Украину превысил $9 млрд с начала года
01.10.2021, 15:19
Фото: depositphotos.com
Объем частных денежные переводов в Украину вырос на 19,2% в январе-августе в годовом исчислении до $9,07 млрд. Об этом сообщает НБУ.
В августе в Украину поступило $1,2 млрд частных переводов, что на 21% больше августа 2020 года.
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Нацбанк при подсчете суммы переводов учитывает официальные и неофициальные каналы поступления денег.
По официальным каналам (корсчета в банках, международные платежные системы, зарплата из-за рубежа) в Украину поступило $5,2 млрд за восемь месяцев 2021 года.
- Объем денежных переводов в Украину в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд. За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. Тогда больше всего переводов в Украину поступало из США (18%), Израиля (14%) и Италии (9%).
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