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Объем денежных переводов в Украину превысил $9 млрд с начала года

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 15:19
Объем денежных переводов в Украину превысил $9 млрд с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем частных денежные переводов в Украину вырос на 19,2% в январе-августе в годовом исчислении до $9,07 млрд. Об этом сообщает НБУ.  

В августе в Украину поступило $1,2 млрд частных переводов, что на 21% больше августа 2020 года. 

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Нацбанк при подсчете суммы переводов учитывает официальные и неофициальные каналы поступления денег. 

По официальным каналам (корсчета в банках, международные платежные системы, зарплата из-за рубежа) в Украину поступило $5,2 млрд за восемь месяцев 2021 года. 

По неофициальным – $3,8 млрд за отчетный период. 

Объем денежных переводов в Украину превысил $9 млрд с начала года

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Роман Брыль
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нацбанк денежные переводы в украину
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