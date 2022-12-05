Объем рекламного медиарынка Украины сократился на 20 млрд грн за год

Рекламный медиарынок Украины в 2022 году потерял около двух третей своего объема, или 20,8 млрд грн, без учета инфляционных процессов. Об этом говорится в исследовании Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК).

На конец 2021 года объем рекламного медиарынка составлял 33,1 млрд грн, уточняют в ВРК.

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Прямая ТВ-реклама в 2022 году сократилась почти на 80% и составляет 2,4 млрд грн. Авторы исследования прогнозируют 40% рост рынка прямой рекламы за счет возвращения основных рекламодателей из категории FMCG, почти полностью покинувших ТВ в 2021 году.

С началом полномасштабных военных действий на территории Украины рынок рекламы в прессе упал до нуля, отмечают в ВРК. Но уже с мая рекламодатели начали осторожно возвращаться, и за лето объемы размещений вышли на уровень 25-30% к объемам 2021 года.

В наружной рекламе (OutOfHomeMedia) значительное падение спроса, вызванное началом войны, было частично компенсировано после стабилизации ситуаций на территориях, удаленных от зоны боевых действий. Активизация бизнеса в западной и центральной части страны позволила восстановить спрос на наружную рекламу, особенно на цифровых носителях. Ситуация значительно усложнилась после бомбежек гражданской инфраструктуры в октябре и ноябре.

Темпы возобновления рекламы на радио в четвертом квартале превзошли ожидания экспертов. Во втором полугодии радио получило новых рекламодателей из категории "лекарственные препараты", активными были торговля, финансы, казино, онлайн-казино и букмекеры, мобильные операторы. Сохранился спрос на региональную рекламу, а в западной части Украины выручка отдельных радиостанций в конце года достигла прошлогодних объемов.

29 сентября бывшие медийщики Ахметова зарегистрировали собственную телекомпанию.

С 8 ноября малый бизнес в Украине может получить от Meta $1000 на рекламу в Facebook и Instagram.

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Роман Бриль

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