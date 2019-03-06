Объем возмещения НДС с начала года вырос на 40%

В течение января-февраля 2019 года Государственная фискальная служба Украины (ГФС) возместила плательщикам 32,8 млрд грн налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба ГФС.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года сумма возмещения выросла на 39,1%, или на 9,2 млрд грн, отметили в ГФС. В январе-феврале 2018 года плательщикам возместили 23,6 млрд грн.

Реклама

Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 16,4 млрд грн, тогда как в течение 2018 года эта сумма составляла 11 млрд грн.

В феврале 2019 года плательщикам вернули 13,1 млрд грн НДС, что на 14%, или на 16 млрд грн больше, чем в феврале 2018 года.

В ГФС напоминают, что теперь весь процесс автоматический и прозрачный, поэтому отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС.

Ранее сообщалось, что в январе плательщикам НДС возместили рекордную сумму - 19,7 млрд грн.

Напомним, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (всего - 120,1 млрд грн).