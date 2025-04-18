Обнародован текст меморандума по соглашению об ископаемых

Правительство показало текст меморандума о недрах, который подписали Украина и США

Флаги США і України (Фото - Офіс президента)

В пятницу, 18 апреля, Правительство обнародовало меморандум по Соглашению об экономическом партнерстве с США ("соглашении о ископаемых" – ред).

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Отмечается, что документ подтверждает конструктивное сотрудничество Украины и США в разработке Соглашения об экономическом партнерстве.

В меморандуме говорится, что Соглашение будет открывать возможности для крупных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Также согласно тексту меморандума США и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Кроме этого, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами, то есть работа над Соглашением не может вызывать конфликты для евроинтеграционного пути Украины.

В документе говорится, что на следующей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль должен встретиться в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом для завершения технических обсуждений по "соглашению о ископаемых".

"Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения", – говорится в меморандуме.