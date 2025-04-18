Обнародован текст меморандума по соглашению об ископаемых
В пятницу, 18 апреля, Правительство обнародовало меморандум по Соглашению об экономическом партнерстве с США ("соглашении о ископаемых" – ред).
Отмечается, что документ подтверждает конструктивное сотрудничество Украины и США в разработке Соглашения об экономическом партнерстве.
В меморандуме говорится, что Соглашение будет открывать возможности для крупных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.
Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.
Также согласно тексту меморандума США и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.
Кроме этого, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами, то есть работа над Соглашением не может вызывать конфликты для евроинтеграционного пути Украины.
В документе говорится, что на следующей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль должен встретиться в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом для завершения технических обсуждений по "соглашению о ископаемых".
"Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения", – говорится в меморандуме.
Речь шла о природных ресурсах и металлах – в частности, уране, титане, литии, графите и других.
12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых. 15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского президента с Трампом и Вэнсом.
4 марта Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США. В тот же день CBS News написал, что президент США хочет изменить соглашение о полезных ископаемых на "большее и лучшее".
11 апреля прошли переговоры касательно нового соглашения о полезных ископаемых. 12 апреля Reuters написало, что они не достигли прогресса. Но после этого Зеленский назвал переговоры "положительными", а Bloomberg сообщило, что США снизили оценку помощи Украине до $100 млрд.
- Трамп считает, что США и Украина 24 апреля подпишут соглашение о полезных ископаемых