Оприлюднено текст меморандуму щодо угоди про копалини

Уряд показав текст меморандуму про надра, який підписали Україна та США

Прапори США і України (Фото - Офіс президента)

У пʼятницю, 18 квітня, уряд оприлюднив меморандум щодо угоди про економічне партнерство зі США (угода про копалини. – Ред.).

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Зазначається, що документ підтверджує конструктивну співпрацю України та США у розробці угоди про економічне партнерство. Угода передбачає створення фонду інвестицій для відновлення України та буде вигідною для обох країн.

У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.

Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Також, згідно з текстом меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані зі вступом у ЄС або з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

У документі також йдеться, що наступного тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль має зустрітися у Вашингтоні з міністром фінансів США Скоттом Бессентом для завершення технічних обговорень щодо угоди про копалини.

"Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання угоди", – йдеться у меморандумі.