Оприлюднено текст меморандуму щодо угоди про копалини
Прапори США і України (Фото - Офіс президента)

У пʼятницю, 18 квітня, уряд оприлюднив меморандум щодо угоди про економічне партнерство зі США (угода про копалини. – Ред.).

Зазначається, що документ підтверджує конструктивну співпрацю України та США у розробці угоди про економічне партнерство. Угода передбачає створення фонду інвестицій для відновлення України та буде вигідною для обох країн.

У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.

Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Також, згідно з текстом меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані зі вступом у ЄС або з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

У документі також йдеться, що наступного тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль має зустрітися у Вашингтоні з міністром фінансів США Скоттом Бессентом для завершення технічних обговорень щодо угоди про копалини.

"Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання угоди", – йдеться у меморандумі.

Довідка
Укладення з партнерами спеціальної угоди щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу було одним із пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який представили у жовтні 2024 року.

Йшлося про природні ресурси та метали – зокрема уран, титан, літій, графіт та інші.

12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини. 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.

До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасовано після публічної суперечки українського президента з Трампом і Венсом.

4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин. Трамп зазначив це під час виступу в Конгресі США. Того самого дня CBS News написав, що президент США хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу".

11 квітня пройшли переговори щодо нової угоди про корисні копалини. 12 квітня Reuters написало, що вони не досягли прогресу. Але після цього Зеленський назвав переговори "позитивними", а Bloomberg повідомило, що США зменшили оцінку допомоги Україні до $100 млрд.

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