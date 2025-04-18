Оприлюднено текст меморандуму щодо угоди про копалини
У пʼятницю, 18 квітня, уряд оприлюднив меморандум щодо угоди про економічне партнерство зі США (угода про копалини. – Ред.).
Зазначається, що документ підтверджує конструктивну співпрацю України та США у розробці угоди про економічне партнерство. Угода передбачає створення фонду інвестицій для відновлення України та буде вигідною для обох країн.
У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.
Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.
Також, згідно з текстом меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.
Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані зі вступом у ЄС або з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.
У документі також йдеться, що наступного тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль має зустрітися у Вашингтоні з міністром фінансів США Скоттом Бессентом для завершення технічних обговорень щодо угоди про копалини.
"Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання угоди", – йдеться у меморандумі.
Йшлося про природні ресурси та метали – зокрема уран, титан, літій, графіт та інші.
12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини. 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.
До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасовано після публічної суперечки українського президента з Трампом і Венсом.
4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин. Трамп зазначив це під час виступу в Конгресі США. Того самого дня CBS News написав, що президент США хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу".
11 квітня пройшли переговори щодо нової угоди про корисні копалини. 12 квітня Reuters написало, що вони не досягли прогресу. Але після цього Зеленський назвав переговори "позитивними", а Bloomberg повідомило, що США зменшили оцінку допомоги Україні до $100 млрд.
- Трамп вважає, що США та Україна 24 квітня підпишуть угоду про корисні копалини.