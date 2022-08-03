Оборот наличных денег в кассах банков за полгода снизился на 16%

В январе-июне 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем поступлений за этот период составил 965,4 млрд грн и уменьшился на 16,2% относительно первого полугодия прошлого года.

Отмечается, что выдача наличных из касс банков в первом полугодии 2022 года составила 1,01 млрд грн. Этот показатель уменьшался несколько более низкими темпами, чем поступления. Его снижение составило 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Также за первое полугодие 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали операции клиентов с использованием платежных карт – 37,7%; торговая выручка – 31,9%, а также выручка всех видов услуг – 14,8%.

В июле 2022 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1227,6 млн (в эквиваленте) и купили на $1068,4 млн.

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Наталия Софиенко

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