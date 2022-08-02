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Украинцы сократили свои валютные запасы на $160 млн

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2022, 11:13
Украинцы сократили свои валютные запасы на $160 млн - Фото
Фото: Pixabay

В июле 2022 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1227,6 млн (в эквиваленте) и купили на $1068,4 млн. Чистая продажа валюты составила $159,2 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Так, в июле украинцы продолжили продажу валюты, сократив ее по сравнению с июнем – $ 207,3 млн.

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Всего с начала 2022 года население продало валюты на 7542,3 млн долларов и купило на 6 885,4 млн долларов. Чистая продажа составила 656,9 млн долларов.

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Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Наталия Софиенко
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