Авторы книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные" получили Нобелевскую премию

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран

Фото: nobelprize.org

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ученые получили награду "за исследование того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние".

"Лауреаты этого года предложили новые идеи о том, почему существует столь огромная разница в благосостоянии между странами. Одно из важных объяснений – устойчивые различия в общественных институтах", – говорится в пресс-релизе.

Аджемоглу и Джонсон являются авторами экономического бестселлера Why Nations Fail ("Почему одни страны богатые, а другие бедные"). В своей книге они делятся результатом многолетних исследований того, как уровень развития общественных институтов влияет на благосостояние государства.

В прошлом году премию получила Клаудия Голдин "за помощь в понимании положения женщин на рынке труда". В 2022 году лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг "за исследование банков и финансовых кризисов".

Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля, присуждаемая за чрезвычайные достижения в экономике, завершает нобелевскую неделю.