Автори книги "Чому нації занепадають" отримали Нобелівську премію
Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2024 році стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон. Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.
Науковці отримали нагороду "за дослідження того, як формуються інститути і як вони впливають на добробут".
"Лауреати цього року запропонували нові ідеї про те, чому існує така величезна різниця у добробуті між країнами. Одне з важливих пояснень – стійкі розбіжності у громадських інститутах", – сказано у пресрелізі.
Аджемоглу та Джонсон є авторами економічного бестселера Why Nations Fail ("Чому нації занепадають"). У своїй книзі вони діляться результатом багаторічних досліджень про те, як рівень розвитку громадських інститутів впливає на добробут держави.
Торік премію отримала Клаудія Голдін "за допомогу у розумінні становища жінок на ринку праці". У 2022 році лауреатами премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля стали американці Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг "за дослідження банків та фінансових криз".
- Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, що присуджується за надзвичайні досягнення в економіці, завершує нобелівський тиждень.