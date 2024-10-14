Автори книги "Чому нації занепадають" отримали Нобелівську премію

Премію Нобеля з економіки присудили за дослідження впливу інститутів на розвиток країн

Фото: nobelprize.org

Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2024 році стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон. Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

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Науковці отримали нагороду "за дослідження того, як формуються інститути і як вони впливають на добробут".

"Лауреати цього року запропонували нові ідеї про те, чому існує така величезна різниця у добробуті між країнами. Одне з важливих пояснень – стійкі розбіжності у громадських інститутах", – сказано у пресрелізі.

Аджемоглу та Джонсон є авторами економічного бестселера Why Nations Fail ("Чому нації занепадають"). У своїй книзі вони діляться результатом багаторічних досліджень про те, як рівень розвитку громадських інститутів впливає на добробут держави.

Торік премію отримала Клаудія Голдін "за допомогу у розумінні становища жінок на ринку праці". У 2022 році лауреатами премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля стали американці Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг "за дослідження банків та фінансових криз".

Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, що присуджується за надзвичайні досягнення в економіці, завершує нобелівський тиждень.