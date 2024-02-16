"Очень ощутимая сумма". Гетманцев оценил потери Украины от блокады границы в Польше
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный бюджет Украины в феврале недополучит почти 8 млрд грн, если не будет разблокирована граница.
"Если граница не будет деблокирована, к концу месяца бюджет страны лишится 7,7 млрд грн поступлений. Соответственно, таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", — написал Гетманцев в Telegram-канале.
Украина попытается решить эту проблему путем переговоров между главами правительств.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг сказал, что поручил Денису Шмыгалю срочно связаться с Польшей.
"Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходит и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – сказал Зеленский.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. Блокада не плотная – движение на некоторых из них остановлено частично или происходит в определенные часы.
- Официальный организатор польских фермерских акций – отраслевой профсоюз "Солидарность". Там сообщили, что пикеты приведут к временному перекрытию дорог по всей стране с 9 февраля по 10 марта 2024 года.
- 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорохуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна.