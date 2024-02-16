"Очень ощутимая сумма". Гетманцев оценил потери Украины от блокады границы в Польше

Блокада границы (Фото - EPA Darek Delmanowicz)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный бюджет Украины в феврале недополучит почти 8 млрд грн, если не будет разблокирована граница.

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"Если граница не будет деблокирована, к концу месяца бюджет страны лишится 7,7 млрд грн поступлений. Соответственно, таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", — написал Гетманцев в Telegram-канале.

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Украина попытается решить эту проблему путем переговоров между главами правительств.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг сказал, что поручил Денису Шмыгалю срочно связаться с Польшей.

"Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходит и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – сказал Зеленский.