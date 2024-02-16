"Дуже відчутна сума". Гетманцев оцінив втрати України від блокування кордону в Польщі

Блокада кордону (Фото - EPA Darek Delmanowicz)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що державний бюджет України в лютому недоотримає майже 8 млрд грн, якщо не буде розблоковано кордон.

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"Якщо кордон не буде деблокований, до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд грн надходжень. Відповідно, митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно. Особливо у лютому", – написав Гетманцев у Telegram-каналі.

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Україна спробує розв'язати цю проблему шляхом переговорів між главами урядів.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер сказав, що доручив Денису Шмигалю терміново зв'язатися з Польщею.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", – сказав Зеленський.