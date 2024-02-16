"Дуже відчутна сума". Гетманцев оцінив втрати України від блокування кордону в Польщі
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що державний бюджет України в лютому недоотримає майже 8 млрд грн, якщо не буде розблоковано кордон.
"Якщо кордон не буде деблокований, до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд грн надходжень. Відповідно, митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно. Особливо у лютому", – написав Гетманцев у Telegram-каналі.
Україна спробує розв'язати цю проблему шляхом переговорів між главами урядів.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер сказав, що доручив Денису Шмигалю терміново зв'язатися з Польщею.
"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", – сказав Зеленський.
- Польські фермери на тракторах з 9 лютого блокують шляхи майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Блокада не щільна – рух на деяких з них зупинений частково або відбувається у визначені години.
- Офіційний організатор польських фермерських акцій – галузева профспілка "Солідарність". Там повідомили, що пікети призведуть до тимчасового перекриття доріг у всій країні з 9 лютого до 10 березня 2024 року.
- 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна.