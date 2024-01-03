"Один из наименее эффективных налогов": с недвижимости собрали 9,1 млрд грн за год
Поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, составили 9,1 млрд грн за 2023 год. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев.
С жилой недвижимости собрано 1,2 млрд грн налогов, нежилой – 7,8 млрд грн.
"Этот налог, наверное, один из наименее эффективных. Основная проблема — в эффективности администрирования", — прокомментировал Гетманцев в соцсетях.
По его словам, причинами такого состояния являются низкий уровень сотрудничества органов местного самоуправления и налоговой, а также недостаточная работа местных громад по инвентаризации налогооблагаемых объектов.
Налог на недвижимое имущество, или как его называли налог на "лишние квадратные метры", был введен в 2020 году.
Все, у кого во владении находится квартира, площадь которой превышает 60 кв. м, дом свыше 120 кв. м или комбинированная недвижимость более чем 180 кв. м, должны заполнить декларацию и уплатить налог.
Ставка налога – 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года за один квадратный метр площади. В 2022 году эта ставка составляла 97,50 грн, в 2023 году – 100,50 грн за "лишний" квадратный метр.
- Владельцев уничтоженного и поврежденного имущества освободили от налога на недвижимость.