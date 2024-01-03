"Один из наименее эффективных налогов": с недвижимости собрали 9,1 млрд грн за год

Основная проблема с налогом на недвижимость — в эффективности администрирования

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Поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, составили 9,1 млрд грн за 2023 год. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев.

С жилой недвижимости собрано 1,2 млрд грн налогов, нежилой – 7,8 млрд грн.

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"Этот налог, наверное, один из наименее эффективных. Основная проблема — в эффективности администрирования", — прокомментировал Гетманцев в соцсетях.

По его словам, причинами такого состояния являются низкий уровень сотрудничества органов местного самоуправления и налоговой, а также недостаточная работа местных громад по инвентаризации налогооблагаемых объектов.

Налог на недвижимое имущество, или как его называли налог на "лишние квадратные метры", был введен в 2020 году.

Все, у кого во владении находится квартира, площадь которой превышает 60 кв. м, дом свыше 120 кв. м или комбинированная недвижимость более чем 180 кв. м, должны заполнить декларацию и уплатить налог.

Ставка налога – 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года за один квадратный метр площади. В 2022 году эта ставка составляла 97,50 грн, в 2023 году – 100,50 грн за "лишний" квадратный метр.

Владельцев уничтоженного и поврежденного имущества освободили от налога на недвижимость.

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