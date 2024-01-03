"Один із найменш ефективних податків": з нерухомості зібрали 9,1 млрд грн за рік

Основна проблема з податком на нерухомість — в ефективності адміністрування

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Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 9,1 млрд грн за 2023 рік. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев.

З житлової нерухомості зібрано 1,2 млрд грн податків, нежитлової – 7,8 млрд грн.

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"Цей податок, напевно, один із найменш ефективних. Основна проблема — в ефективності адміністрування", – прокоментував Гетманцев у соцмережах.

За його словами, причинами такого стану є низький рівень співпраці органів місцевого самоврядування та податкової, а також недостатня робота місцевих громад щодо інвентаризації оподатковуваних об'єктів.

Податок на нерухоме майно, або як його називали податок на "зайві квадратні метри", було запроваджено у 2020 році.

Усі, у кого у володінні є квартира, площа якої перевищує 60 кв. м, будинок понад 120 кв. м або комбінована нерухомість більш ніж 180 кв. м, мають заповнити декларацію та сплатити податок.

Ставка податку – 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за один квадратний метр площі. У 2022 році ця ставка становила 97,50 грн, у 2023 році – 100,50 грн за "зайвий" квадратний метр.

Власників знищеного та пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість.

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