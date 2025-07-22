Один из самых влиятельных экономистов мира уходит из МВФ – Гопинат возвращается в Гарвард
Гита Гопинат, первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ), уволится в конце августа 2025 года и вернется в Гарвардский университет на должность профессора экономики. Об этом сообщается на сайте МВФ.
Гопинат присоединилась к МВФ в январе 2019 года как главный экономист, а в январе 2022 года была повышена до должности первого заместителя директора. Она стала первой женщиной на должности главного экономиста в истории МВФ.
По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, Гопинат руководила аналитической работой фонда во время особенно сложного периода, включая пандемию, войны, кризис стоимости жизни и изменения в глобальной торговой системе.
Она работала над программами для Аргентины и Украины, была соавтором плана борьбы с пандемией COVID-19, за который Financial Times включила ее в список 25 самых влиятельных женщин мира.
"Я искренне благодарна за время, проведенное в МВФ... Теперь я возвращаюсь к своим истокам в академической сфере, где надеюсь и в дальнейшем расширять границы исследований в области международных финансов и макроэкономики для решения глобальных проблем, а также готовить новое поколение экономистов", – сказала Гопинат, комментируя свое увольнение.
- Гопинат сыграла центральную роль в разработке, внедрении и мониторинге действующей четырехлетней программы расширенного финансирования МВФ (EFF) для Украины общим объемом $15,5 млрд. Она регулярно артикулировала позиции МВФ относительно экономических перспектив Украины и публиковала официальные заявления после пересмотров программы.
- Гопинат непосредственно взаимодействовала с украинскими и международными чиновниками, представляла МВФ на встречах с украинским руководством, участвовала в международных конференциях и обсуждениях экономических перспектив Украины на глобальных форумах.
Комментарии (0)