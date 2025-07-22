Один из самых влиятельных экономистов мира уходит из МВФ – Гопинат возвращается в Гарвард

Гита Гопинат (Фото: EPA)

Гита Гопинат, первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ), уволится в конце августа 2025 года и вернется в Гарвардский университет на должность профессора экономики. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Гопинат присоединилась к МВФ в январе 2019 года как главный экономист, а в январе 2022 года была повышена до должности первого заместителя директора. Она стала первой женщиной на должности главного экономиста в истории МВФ.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, Гопинат руководила аналитической работой фонда во время особенно сложного периода, включая пандемию, войны, кризис стоимости жизни и изменения в глобальной торговой системе.

Она работала над программами для Аргентины и Украины, была соавтором плана борьбы с пандемией COVID-19, за который Financial Times включила ее в список 25 самых влиятельных женщин мира.

"Я искренне благодарна за время, проведенное в МВФ... Теперь я возвращаюсь к своим истокам в академической сфере, где надеюсь и в дальнейшем расширять границы исследований в области международных финансов и макроэкономики для решения глобальных проблем, а также готовить новое поколение экономистов", – сказала Гопинат, комментируя свое увольнение.