Одна з найвпливовіших економісток світу йде з МВФ – Гіта Гопінат повертається в Гарвард

Гіта Гопінат (Фото: EPA)

Гіта Гопінат, перша заступниця директорки Міжнародного валютного фонду (МВФ), звільниться наприкінці серпня 2025 року і повернеться до Гарвардського університету на посаду професорки економіки. Про це повідомляється на сайті МВФ.

Гопінат приєдналася до МВФ у січні 2019 року як головна економістка, а у січні 2022 року була підвищена до посади першої заступниці директорки. Вона стала першою жінкою на посаді головної економістки в історії МВФ.

За словами директорки МВФ Крісталіни Георгієвої, Гопінат керувала аналітичною роботою фонду під час особливо складного періоду, включно з пандемією, війнами, кризою вартості життя та зміною в глобальній торговій системі.

Вона працювала над програмами для Аргентини та України, була співавторкою плану боротьби з пандемією COVID-19, за який Financial Times внесла її до списку 25 найвпливовіших жінок світу.

"Я щиро вдячна за час, проведений у МВФ... Тепер я повертаюся до своїх витоків в академічній сфері, де сподіваюся й надалі розширювати межі досліджень у галузі міжнародних фінансів та макроекономіки для розв'язання глобальних проблем, а також готувати нове покоління економістів", – сказала Гопінат, коментуючи своє звільнення.