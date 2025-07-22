Одна з найвпливовіших економісток світу йде з МВФ – Гіта Гопінат повертається в Гарвард
Гіта Гопінат, перша заступниця директорки Міжнародного валютного фонду (МВФ), звільниться наприкінці серпня 2025 року і повернеться до Гарвардського університету на посаду професорки економіки. Про це повідомляється на сайті МВФ.
Гопінат приєдналася до МВФ у січні 2019 року як головна економістка, а у січні 2022 року була підвищена до посади першої заступниці директорки. Вона стала першою жінкою на посаді головної економістки в історії МВФ.
За словами директорки МВФ Крісталіни Георгієвої, Гопінат керувала аналітичною роботою фонду під час особливо складного періоду, включно з пандемією, війнами, кризою вартості життя та зміною в глобальній торговій системі.
Вона працювала над програмами для Аргентини та України, була співавторкою плану боротьби з пандемією COVID-19, за який Financial Times внесла її до списку 25 найвпливовіших жінок світу.
"Я щиро вдячна за час, проведений у МВФ... Тепер я повертаюся до своїх витоків в академічній сфері, де сподіваюся й надалі розширювати межі досліджень у галузі міжнародних фінансів та макроекономіки для розв'язання глобальних проблем, а також готувати нове покоління економістів", – сказала Гопінат, коментуючи своє звільнення.
- Гопінат відіграла центральну роль у розробці, впровадженні та моніторингу чинної чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ (EFF) для України загальним обсягом $15,5 млрд. Вона регулярно артикулювала позиції МВФ щодо економічних перспектив України і публікувала офіційні заяви після переглядів програми.
- Гопінат безпосередньо взаємодіяла з українськими та міжнародними чиновниками, представляла МВФ на зустрічах з українським керівництвом, брала участь у міжнародних конференціях та обговореннях економічних перспектив України на глобальних форумах.
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