OECD улучшило прогноз по глобальному ВВП на 2020 год. Китай возвращается к росту

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) пересмотрела в сторону повышения прогноз развития глобальной экономики на 2020-2021 года. Прогноз опубликован на сайте организации.

Согласно данным OECD, по итогам 2020 года падение глобально ВВП составит не более 4,5%. В июне 2020 года OECD прогнозировала падение глобального ВВП на 6% в текущем году.

На конец 2021 года рост мировой экономики составит 5%, говорится в прогнозном отчете.

Организация отмечает, что падение глобальной экономики замедлилось за счет адекватных мер стимулирования, предпринятых правительствами развитых стран.

Рост объемов розничных продаж в мире стал значительным фактором предотвращение глубокого глобального экономического кризиса во время пандемии.

OECD также улучшила прогноз по ВВП стран "большой двадцатки": падение всего на 4,1% по итогу 2020 года. В Китае даже ожидается рост экономики на уровне 1,8%.

8 июня Всемирный банк сообщил, что В 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19.

24 июня Международный валютный фонд прогнозировал падение мировой экономики до минус 4,9% в 2020 году.

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Роман Брыль

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