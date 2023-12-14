Офис президента, мэрия Киева, ТЦК: расширен список должностей с высоким риском коррупции

В отношении чиновников на этих должностях будет проводиться специальная проверка

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Вступил в силу обновленный перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

В список добавили круг должностных лиц, обоснованно имеющих такие риски.

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В этот перечень теперь входят:

- руководители секретариатов Верховной Рады Украины

- работники Офиса президента Украины, в том числе государственные служащие категории "В"

- члены Счетной палаты, а также члены других государственных коллегиальных органов

- руководители коммунальных предприятий, которых назначает мэр Киева

- члены наблюдательных советов госкомпаний (+50% доли государства)

- заместители председателей местных государственных администраций

- руководители и заместители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в областях, Киеве и руководители районных ТЦК и СП.

В отношении чиновников на этих должностях будет проводиться специальная проверка. Они обязаны подавать в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Их декларации подлежат полной проверке.

10 декабря НАПК снова открыло доступ к государственному реестру имущественных деклараций чиновников.

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