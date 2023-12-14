Офис президента, мэрия Киева, ТЦК: расширен список должностей с высоким риском коррупции
Вступил в силу обновленный перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
В список добавили круг должностных лиц, обоснованно имеющих такие риски.
В этот перечень теперь входят:
- руководители секретариатов Верховной Рады Украины
- работники Офиса президента Украины, в том числе государственные служащие категории "В"
- члены Счетной палаты, а также члены других государственных коллегиальных органов
- руководители коммунальных предприятий, которых назначает мэр Киева
- члены наблюдательных советов госкомпаний (+50% доли государства)
- заместители председателей местных государственных администраций
- руководители и заместители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в областях, Киеве и руководители районных ТЦК и СП.
В отношении чиновников на этих должностях будет проводиться специальная проверка. Они обязаны подавать в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Их декларации подлежат полной проверке.
- 10 декабря НАПК снова открыло доступ к государственному реестру имущественных деклараций чиновников.