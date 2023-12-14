Офіс президента, мерія Києва, ТЦК: розширено список посад із високим ризиком корупції

Чиновників на цих посадах будуть спеціально перевіряти

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Набрав чинності оновлений перелік посад із високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції.

До списку додали коло посадових осіб, які обґрунтовано мають такі ризики.

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До цього переліку тепер входять:

– керівники секретаріатів Верховної Ради України

- працівники Офісу президента України, зокрема державні службовці категорії "В"

- члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів

- керівники комунальних підприємств, яких призначає мер Києва

- члени наглядових рад держкомпаній (+50% частки держави)

- заступники голів місцевих державних адміністрацій

- керівники та заступники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в областях, Києві та керівники районних ТЦК та СП.

Чиновників на цих посадах будуть спеціально перевіряти. Вони зобов'язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Їхні декларації підлягають повній перевірці.

10 грудня НАЗК знову відкрило доступ до державного реєстру майнових декларацій чиновників.

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