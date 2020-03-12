Официально. Регулятор согласовал продажу 50% ПФТС китайской товарной бирже

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала BOCE Co. Limited (Гонконг) и ассоциированным с ней Янь Дуншэн покупку почти 50% акций Фондовой биржи ПФТС.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, покупатели предоставили необходимые документы для согласования приобретения прямого и опосредованного существенного участия в ПФТС в размере 49,90003%.

В Нацкомиссии напоминают, что сделка соответствуют требованиям Порядка, утвержденного решением ГКЦБФР от 13.03.2012 г. №394 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26.04.2012 г. за №635/20948.

В январе в системе раскрытия информации НКЦБФР появилось сообщение о том, что товарная биржа Китая BOCE купила 50% акций украинской ПФТС.

BOCE является крупнейшей спотовой товарной биржей Китая с годовым оборотом в $1 трлн. Основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.



ПФТС - биржа ценных бумаг Украины, которая функционирует с 1997 года. Участниками являются 61 компания. По данным является крупнейшей спотовой товарной биржей Китая с годовым оборотом в $1 трлн.биржа ценных бумаг Украины, которая функционирует с 1997 года. Участниками являются 61 компания. По данным Finclub , активы ПФТС за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21% - до 45 млн грн, а собственный капитал - на 21,5%, до 43 млн грн. За три квартала прошлого года объем торгов на ПФТС составил почти 78 млрд грн, 94% из них пришлось на сделки с ОВГЗ.