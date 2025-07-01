Официально. USAID прекращает зарубежную помощь с 1 июля – программы передают Госдепу

Марко Рубио (фото - EPA)

Американское агентство по международному развитию (USAID) приостанавливает реализацию программ иностранной помощи с 1 июля. Об этом заявил сенатор США от штата Флорида Марко Рубио.

"Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут реализовываться Государственным департаментом", – сообщил он.

По словам Рубио, в рамках нового подхода программы будут реализовываться с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.

Каждый государственный служащий должен следить за тем, чтобы финансируемые программы служили интересам США, подчеркнул госсекретарь.

В то же время, проверка администрацией Трампа тысяч программ и расходов на сумму более$715 млрд за десятилетия выявила несоответствие USAID стандартам эффективности.

"Эта эпоха неэффективности, санкционированной правительством, официально закончилась. При администрации Трампа у нас наконец-то появится миссия по иностранному финансированию в Америке, которая будет отдавать приоритет нашим национальным интересам", – заявил Рубио.

По его словам, USAID получала десятилетия практически неограниченный бюджет налогоплательщиков, чтобы усилить американское влияние, способствовать экономическому развитию во всем мире и помочь миллиардам людей встать на ноги.

Однако "USAID мало что может показать после окончания холодной войны".

"Мы не будем извиняться за признание того, что давняя приверженность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна быть направлена на продвижение внешней политики "Америка прежде всего", – подчеркнул госсекретарь.