Официально. USAID прекращает зарубежную помощь с 1 июля – программы передают Госдепу
Американское агентство по международному развитию (USAID) приостанавливает реализацию программ иностранной помощи с 1 июля. Об этом заявил сенатор США от штата Флорида Марко Рубио.
"Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут реализовываться Государственным департаментом", – сообщил он.
По словам Рубио, в рамках нового подхода программы будут реализовываться с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.
Каждый государственный служащий должен следить за тем, чтобы финансируемые программы служили интересам США, подчеркнул госсекретарь.
В то же время, проверка администрацией Трампа тысяч программ и расходов на сумму более$715 млрд за десятилетия выявила несоответствие USAID стандартам эффективности.
"Эта эпоха неэффективности, санкционированной правительством, официально закончилась. При администрации Трампа у нас наконец-то появится миссия по иностранному финансированию в Америке, которая будет отдавать приоритет нашим национальным интересам", – заявил Рубио.
По его словам, USAID получала десятилетия практически неограниченный бюджет налогоплательщиков, чтобы усилить американское влияние, способствовать экономическому развитию во всем мире и помочь миллиардам людей встать на ноги.
Однако "USAID мало что может показать после окончания холодной войны".
"Мы не будем извиняться за признание того, что давняя приверженность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна быть направлена на продвижение внешней политики "Америка прежде всего", – подчеркнул госсекретарь.
- Агентство США по международному развитию (USAID) было создано в 1961 году. В 2025 году его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 млрд долларов. Агентство, среди прочего, финансировало гуманитарные программы по всему миру.
- В январе президент США Дональд Трамп заморозил на 90 дней помощь USAID иностранным государствам в рамках политики сокращения государственных расходов. Управление USAID перешло под контроль Госдепартамента США.
- Согласно исследованию, опубликованному 30 июня в журнале Lancet, более 14 миллионов человек во всем мире могут погибнуть к 2030 году из-за решения администрации Трампа сократить программы USAID.