Офіційно. USAID згортає закордонну допомогу з 1 липня – програми передають Держдепу

Марко Рубіо (фото - EPA)

Американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID) зупиняє реалізацію програм іноземної допомоги з 1 липня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Програми допомоги, що відповідають політиці адміністрації та спрямовані на просування інтересів Америки, здійснюватимуться державним департаментом", – повідомив він.

За словами Рубіо, в межах нового підходу програми будуть реалізовані з більшою підзвітністю, стратегічністю й ефективністю.

Кожен державний службовець має забезпечувати, щоб програми, які фінансуються, служили інтересам США, наголосив держсекретар.

Водночас перевірка адміністрацією Трампа тисяч програм і витрат на суму понад $715 млрд за десятиліття виявила невідповідність USAID стандартам ефективності.

"Ця епоха неефективності, санкціонованої урядом, офіційно добігла кінця. За адміністрації Трампа у нас нарешті з'явиться місія з іноземного фінансування в Америці, що віддаватиме пріоритет нашим національним інтересам", – заявив Рубіо.

За його словами, USAID мало десятиліття і практично необмежений бюджет платників податків, щоб посилити американський вплив, сприяти економічному розвитку в усьому світі й дозволити мільярдам людей стати на ноги.

Проте "USAID мало що може показати після закінчення холодної війни".

"Ми не будемо просити вибачення за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі й економічному розвитку за кордоном має бути спрямована на просування зовнішньої політики "Америка понад усе", – наголосив держсекретар.