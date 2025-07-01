Офіційно. USAID згортає закордонну допомогу з 1 липня – програми передають Держдепу
Американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID) зупиняє реалізацію програм іноземної допомоги з 1 липня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"Програми допомоги, що відповідають політиці адміністрації та спрямовані на просування інтересів Америки, здійснюватимуться державним департаментом", – повідомив він.
За словами Рубіо, в межах нового підходу програми будуть реалізовані з більшою підзвітністю, стратегічністю й ефективністю.
Кожен державний службовець має забезпечувати, щоб програми, які фінансуються, служили інтересам США, наголосив держсекретар.
Водночас перевірка адміністрацією Трампа тисяч програм і витрат на суму понад $715 млрд за десятиліття виявила невідповідність USAID стандартам ефективності.
"Ця епоха неефективності, санкціонованої урядом, офіційно добігла кінця. За адміністрації Трампа у нас нарешті з'явиться місія з іноземного фінансування в Америці, що віддаватиме пріоритет нашим національним інтересам", – заявив Рубіо.
За його словами, USAID мало десятиліття і практично необмежений бюджет платників податків, щоб посилити американський вплив, сприяти економічному розвитку в усьому світі й дозволити мільярдам людей стати на ноги.
Проте "USAID мало що може показати після закінчення холодної війни".
"Ми не будемо просити вибачення за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі й економічному розвитку за кордоном має бути спрямована на просування зовнішньої політики "Америка понад усе", – наголосив держсекретар.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було утворене 1961 року. 2025 року його бюджет на допомогу іншим країнам мав скласти $42,8 млрд. Агентство, серед іншого, фінансувало гуманітарні програми у всьому світі.
- Президент США Дональд Трамп у січні на 90 днів заморозив допомогу USAID іноземним державам у межах політики скорочення державних видатків. Управління USAID перейшло під контроль Держдепартаменту США.
- Згідно з дослідженням, опублікованим 30 червня в журналі Lancet, понад 14 млн людей у світі можуть загинути до 2030 року через рішення адміністрації Трампа скоротити програми USAID.