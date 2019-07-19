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19.07.2019, 11:26

Ожидали большего: Минфин отреагировал на снижение учетной ставки

Ожидали большего: Минфин отреагировал на снижение учетной ставки

В министерстве одобряют решение НБУ, но ожидали большего снижения учетной ставки

Министерство финансов Украины надеялось на большее понижение Национальным банком учетной ставки. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Несмотря на фактический уровень инфляции, Минфин, конечно, втайне надеялся на большее понижение ставки, потому что учетная ставка напрямую влияет на стоимость размещения Минфином ОВГЗ в гривне. Но рады, что НБУ сохранил тенденцию к снижению", - написала она.

Министр отметила, что рыночные ставки гривневым ресурсам внутри страны зависят от учетной ставки.

На сегодняшний день, по данным министерства, с начала года Минфин привлек на рынке 288,5 млрд грн, потратив на погашение и обслуживание госдолга 308,3 млрд грн. При этом от приватизации в госбюджет поступило всего 300 млн грн, тогда как планировалось – 17,1 млрд грн.

По мнению Маркаровой, большая приватизация – не только инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях, но и источник финансирования, который сокращает необходимость заимствовать деньги и снижает объем средств для обслуживания.

"Поэтому энергия и мероприятия во второй половине года должны быть направлены на разблокирование большой приватизации и организацию прозрачных и публичных конкурсов на все активы", - добавила министр финансов.

Напомним, вчера, 18 июля, НБУ понизил учетную ставку с 17,5 до 17% и улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 и 2020 годах: 3% против 2,5% ранее и 3,2 против 2,9% соответственно.

10 июля Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний из списка большой приватизации.

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Теги: ОВГЗ, большая приватизация, учетная ставка
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