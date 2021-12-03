Оказалась фейком: World Soccer удалил статью об офшорных схемах "Динамо" Киев

Издатель британского журнала World Soccer – Kelsey Publishing Ltd. – удалил из всех онлайн-платформ статью о существовании якобы офшорных схем при выплате зарплат игрокам "Динамо" Киев из-за ложной информации. Об этом говорится в заявлении футбольного клуба.

"Динамо" обратилось к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. "Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками", – говорится в заявлении.

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В ноябрьском номере World Soccer опубликовал материал, где на примере игрока клуба Артема Беседина показал, что "Динамо" использует офшорную компанию, чтобы минимизировать налоги при выплате зарплат футболистам.

В "Динамо" установили, что автором материала был не британский журналист, а бывший главный редактор официального сайта "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году.

После обращения клуба, издательство начало служебную проверку и внутреннее расследование, о результатах которых обещали уведомить "Динамо" Киев.

World Soccer в ноябрьском номере опубликовал материал об офшорных схемах в "Динамо" Киев при выплате зарплат футболистам.

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Роман Брыль

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