Травма Беседина на Евро-2020 раскрыла офшорные схемы "Динамо" Суркисов – World Soccer

Травма нападающего сборной Украины Артема Беседина на Евро-2020 помогла раскрыть офшорную бухгалтерию выплат зарплат игрокам "Динамо" Киев, которая существует уже много лет. Об этом говорится в статье ноябрьского номера журнала World Soccer, полный перевод которой опубликовала komandaonline.

Травма Беседина давала право "Динамо" получить финансовую компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (CPP), сумма которой рассчитывается от официальной зарплаты игрока. Но "кейс Беседина" раскрыл факт того, что киевское "Динамо", похоже, обманывает принятую систему, написал World Soccer.

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По данным украинских налоговых органов, клуб выплачивает Беседину зарплату 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе СРР составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока или 1485 евро за пять месяцев.

Полная зарплата Беседина на самом деле намного выше, указывает издание.

В 2017 году была создана офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского "Динамо", включая Беседина. Согласно имиджевому контракту он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую Беседин официально получает в Украине.

После травмы Беседина президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не будет требовать компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить нападающего за свой счет.

В World Soccer считают, что офшорную схему управления клубом Игорь Суркис унаследовал от своего старшего брата Григория.

27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента "Динамо", клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited из Британских Виргинских о-вов. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

По этому соглашению "Динамо" передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков.

Сколько именно денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское "Динамо" содержится в статистических данных ФИФА, опубликованных Football Leaks: за семь лет клуб купил 82 футболиста, потратив $324 млн.

11 ноября 2021 года ОАСК не увидел связь между "Динамо" Киев Суркиса и Приватом Коломойского.

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Роман Брыль

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