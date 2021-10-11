Суд не увидел связь между "Динамо Киев" Суркиса и Приватом Коломойского

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отказался удовлетворить заявление ПриватБанка пересмотреть постановление этого суда от 20 марта 2017 года об отмене решения комиссии Нацбанка (от 20 декабря 2016 года), признавшей "Динамо Киев" связанным юрлицом с ПриватБанком до его национализации, когда акционером банка был Игорь Коломойский. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда.

Согласно судебным материалам, государственный ПриватБанк просил ОАСК пересмотреть указанное постановление ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В частности, в иске совладельца "Динамо Киев" Игоря Суркиса к Петру Порошенко и Валерии Гонтаровой в высоком суде Лондона Игорь Суркис упоминается как собственник 25% телекомпании ТЕТ (через Bolvik Ventures ltd), входящей в группу 1+1 Медиа, мажоритарным акционером которой является Игорь Коломойский.

ПриватБанк предоставил ОАСК документ под названием "Форма иска СL-2019-000780". Однако ОАСК констатировал, что к этому документу не были приобщены доказательства в подтверждение наличия у Игоря Суркиса доли в телеканале ТЕТ – "в том числе решения суда или соответствующих договоров, а предоставленная копия "Формы иска СL-2019-000780" с переводом не является надлежащим доказательством, подтверждающим существование таких обстоятельств", – цитирует finbalance выдержку из решения суда.

Кроме того, информируется, что ФК "Динамо Киев" предоставило для ОАСК документы, подтверждающие, что с 9 сентября 2010 года Игорь Суркис опосредованно владеет 8,33% акций в группе "1 + 1 Медиа" через Bolvik Ventures LTD.

Учитывая это, ОАСК пришел к выводу "об отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств того, что на момент принятия постановления по делу" Игорь Суркис был владельцем более 10% уставного капитала Телекомпании ТЕТ", - говорится в решении суда.

22 сентября 2021 года Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1". Адвокаты Игоря Суркиса обещали подать апелляцию на это решение суда. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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