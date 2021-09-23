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Адвокаты Суркиса подадут апелляцию на решение лондонского суда

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 08:43
Адвокаты Суркиса подадут апелляцию на решение лондонского суда - Фото
Братья Суркисы (коллаж: LIGA.net)

Адвокаты Игоря Суркиса и шести английских компаний прокомментировали слушания в Высоком суде Лондона в деле против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1", передает РБК-Украина.

"Несмотря на то, что английскому суду были предоставлены бесспорные и неопровержимые доказательства обоснованности исковых требований, суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения этого иска", – отмечают юристы.

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Порошенко и Гонтарева подали ходатайство об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица имеют иммунитет от разбирательств в английских судах. Защита также заявила, что в результате этого решения провалилась попытка скомпрометировать национализацию ПриватБанка и взыскать с государства средства.

"Подобные заявления являются намеренно искаженными и откровенно манипуляционными. Во-первых, обжалование национализации ПриватБанка никогда не было предметом иска в суде Лондона, истцы доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах. Во-вторых, никаких претензий к государству — Украине никто и никогда не предъявлял", — добавляют юристы.

Они также отметили, что сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда.

Юристы следят за судебными решениями в системе VERDICTUM. Получи доступ к базе из 90 млн дел по ссылке.

Читайте также: Тонкая связь. Иск к Порошенко может помешать Суркисам вернуть миллиарды ПриватБанка

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Наталия Софиенко
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Петр Порошенко валерия гонтарева дело приватбанка братья Суркисы
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