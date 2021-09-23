Адвокаты Суркиса подадут апелляцию на решение лондонского суда
Адвокаты Игоря Суркиса и шести английских компаний прокомментировали слушания в Высоком суде Лондона в деле против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1", передает РБК-Украина.
"Несмотря на то, что английскому суду были предоставлены бесспорные и неопровержимые доказательства обоснованности исковых требований, суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения этого иска", – отмечают юристы.
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Порошенко и Гонтарева подали ходатайство об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица имеют иммунитет от разбирательств в английских судах. Защита также заявила, что в результате этого решения провалилась попытка скомпрометировать национализацию ПриватБанка и взыскать с государства средства.
"Подобные заявления являются намеренно искаженными и откровенно манипуляционными. Во-первых, обжалование национализации ПриватБанка никогда не было предметом иска в суде Лондона, истцы доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах. Во-вторых, никаких претензий к государству — Украине никто и никогда не предъявлял", — добавляют юристы.
Они также отметили, что сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда.
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- 16 января издание ZN.UA со ссылкой на источник сообщило, что братья Суркисы подали иск на $140 млн против Порошенко в Лондонский международный арбитраж, в котором утверждают, что пятый президент заключил с ними контракт на покупку доли телеканала "1+1", но договор не выполнил. Также Суркисы якобы говорят, что после национализации ПриватБанка и конвертации их депозитов в его капитал Порошенко вернулся к сделке и предложил им заплатить их же деньгами из Привата. Порошенко эти обвинения отвергает. Позже стало известно, что иск против Порошенко в лондонский суд подал только один из братьев Суркисов – Игорь, а также шесть связанных с ним компаний.
- О том, что Суркисы будут судиться с Порошенко по делу о национализации ПриватБанка, в мае 2019 года анонсировал Игорь Коломойский. Также Коломойский заявлял, что Порошенко отнял у него банк, потому что хотел получить "1+1".
- Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.
- Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. Но иск в лондонский суд сработал не в их пользу.
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