Порошенко и Гонтарева выиграли лондонский суд у Суркиса и его офшоров

Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1".

Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, Суркис требовал компенсации на сумму более $350 млн. "Эти претензии суд признал несостоятельными", – цитирует адвоката пресс-служба партии Европейская солидарность.

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По словам адвоката, сотрудники украинского МИДа пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИДа отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить $350 млн плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", – пояснил Новиков.

По его словам, после решения суда истец – Игорь Суркис – будет обязан возместить судебные издержки.

"Согласно английскому праву, этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более $2 млн", – уточнил Новиков.

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Юрий Тарасовский

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