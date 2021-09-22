Порошенко и Гонтарева выиграли лондонский суд у Суркиса и его офшоров
Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1".
Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, Суркис требовал компенсации на сумму более $350 млн. "Эти претензии суд признал несостоятельными", – цитирует адвоката пресс-служба партии Европейская солидарность.
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По словам адвоката, сотрудники украинского МИДа пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИДа отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.
"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить $350 млн плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", – пояснил Новиков.
По его словам, после решения суда истец – Игорь Суркис – будет обязан возместить судебные издержки.
"Согласно английскому праву, этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более $2 млн", – уточнил Новиков.
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- 16 января издание ZN.UA со ссылкой на источник сообщило, что братья Суркисы подали иск на $140 млн против Порошенко в Лондонский международный арбитраж, в котором утверждают, что пятый президент заключил с ними контракт на покупку доли телеканала "1+1", но договор не выполнил. Также Суркисы якобы говорят, что после национализации ПриватБанка и конвертации их депозитов в его капитал Порошенко вернулся к сделке и предложил им заплатить их же деньгами из Привата. Порошенко эти обвинения отвергает. Позже стало известно, что иск против Порошенко в лондонский суд подал только один из братьев Суркисов – Игорь, а также шесть связанных с ним компаний.
- О том, что Суркисы будут судиться с Порошенко по делу о национализации ПриватБанка, в мае 2019 года анонсировал Игорь Коломойский. Также Коломойский заявлял, что Порошенко отнял у него банк, потому что хотел получить "1+1".
- Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.
- Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. Но иск в лондонский суд сработал не в их пользу.
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