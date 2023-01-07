Оккупанты в Энергодаре вывели из обращения гривну
07.01.2023, 10:50
Гривня (Фото - Marek Studzinski Unsplash)
Российские захватчики в городе Энергодар Запорожской области вывели из обращения гривну. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну", - информируют в Генштабе.
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Также в Энергодаре россияне вынудили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.
Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.
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