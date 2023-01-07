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Оккупанты в Энергодаре вывели из обращения гривну

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 10:50
Оккупанты в Энергодаре вывели из обращения гривну - Фото
Гривня (Фото - Marek Studzinski Unsplash)

Российские захватчики в городе Энергодар Запорожской области вывели из обращения гривну. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну", - информируют в Генштабе.

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Также в Энергодаре россияне вынудили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.

Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Наталія Софієнко
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