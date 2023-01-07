Оккупанты в Энергодаре вывели из обращения гривну

Российские захватчики в городе Энергодар Запорожской области вывели из обращения гривну. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из обращения украинскую гривну", - информируют в Генштабе.

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Также в Энергодаре россияне вынудили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.

Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".

2 января 2023 года СБУ сообщила о подозрении главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной , которая вводит "рублевую зону" во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Наталія Софієнко

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