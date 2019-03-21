Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.03.2019, 15:00

Сколько будут получать главы налоговой и таможенной служб

Сколько будут получать главы налоговой и таможенной служб

Главам Государственной налоговой и Государственной таможенной служб предусмотрены оклады в 24 000 грн

В условиях проведения конкурса на занятие вакантных должностей глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб указано, что должностные оклады глав налоговой и таможенной служб составят 24 000 грн. Условия опубликованы на сайте Нацагентства Украины по вопросам госслужбы.

Кроме оклада, предусмотрены надбавки, доплаты и премии. В частности за ранг, интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Реклама

Назначение на должность ограничено пятилетним сроком, если другое не предусмотрено законом, с правом повторного назначения на второй срок или дальнейшего перевода по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы на равнозначную или нижестоящую должность в другой государственный орган.

Кандидаты на указанные должности должны, в частности, иметь общий стаж работы не менее семи лет и свободно владеть иностранным языком (английским или французским).

Документы можно подавать до 5 апреля. Конкурс назначен на 16 апреля.

Конкурсы предполагают три этапа. Первый - проверка на знание законодательства, владение английским или французским языком. Второй этап - решение ситуативных задач. Третий - собеседование.

Напомним, что 20 марта премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Государственная налоговая служба, гостаможслужба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 