Сколько будут получать главы налоговой и таможенной служб

В условиях проведения конкурса на занятие вакантных должностей глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб указано, что должностные оклады глав налоговой и таможенной служб составят 24 000 грн. Условия опубликованы на сайте Нацагентства Украины по вопросам госслужбы.

Кроме оклада, предусмотрены надбавки, доплаты и премии. В частности за ранг, интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

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Назначение на должность ограничено пятилетним сроком, если другое не предусмотрено законом, с правом повторного назначения на второй срок или дальнейшего перевода по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы на равнозначную или нижестоящую должность в другой государственный орган.

Кандидаты на указанные должности должны, в частности, иметь общий стаж работы не менее семи лет и свободно владеть иностранным языком (английским или французским).

Документы можно подавать до 5 апреля. Конкурс назначен на 16 апреля.

Конкурсы предполагают три этапа. Первый - проверка на знание законодательства, владение английским или французским языком. Второй этап - решение ситуативных задач. Третий - собеседование.

Напомним, что 20 марта премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.