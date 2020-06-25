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Окружной админсуд Киева открыл дело об изменении набсовета ПриватБанка

Окружной админсуд Киева открыл дело об изменении набсовета ПриватБанка
25.06.2020, 13:13

Окружной админсуд Киева открыл очередное дело против ПриватБанка. В этот раз оно касается набсовета банка

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об изменении председателя и членов наблюдательного совета ПриватБанка. Об этом сообщается на сайте суда.

Ответчиком в иске указан Национальный банк Украины. ОАСК рассмотрит это дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей.

Как отмечается в сообщении, истец просит суд признать противоправной бездеятельность НБУ, которая заключается в не самом направлении в ПриватБанк требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов набсовета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексиенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловой репутации.

Также ОАСК просят направить в ПриватБанк требование "о смене соответствующих руководителей".

  • 13 февраля Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка", которая требовала от НБУ уволить главу правления ПриватБанка Петра Крумханзла. 23 декабря по похожему иску открыл производство Печерский райсуд Киева.

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Юрий Тарасовский
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ПриватБанк окружной административный суд киева дело приватбанка
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