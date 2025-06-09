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Канадская провинция Онтарио впервые за 14 лет выпустила долларовые облигации без участия американских банков. Об этом пишет Bloomberg.

На прошлой неделе провинция продала 10-летние облигации на сумму $2 млн с участием британского Barclays и трех канадских банков – BMO Capital Markets, Canadian Imperial Bank of Commerce и Bank of Nova Scotia. Это первый выпуск долларовых облигаций Онтарио после инаугурации президента США Дональда Трампа.

По словам представителя министерства финансов Онтарио Колина Блачара, решение провинции было принято в рамках регулярной продажи облигаций, и банки США не были намеренно исключены из сделки.

Последний раз банки США не участвовали в продаже облигаций Онтарио в долларах США в июле 2011 года. С этого времени провинция провела около 40 таких операций. Bank of America принимал участие в январском выпуске, Goldman Sachs и JPMorgan – в предварительной продаже в сентябре 2024-го.

В этом финансовом году Онтарио планирует одолжить около 60 млрд канадских долларов, при этом до 30% этой суммы будет получено на зарубежных рынках.

Пошлины Трампа ударили по ключевым секторам экономики провинции. После того как Белый дом ввел первую волну тарифов против Канады, правительство Онтарио ограничило государственные организации в закупках у американских компаний. Однако в новой политике не говорится, что Финансовое управление Онтарио не может предоставлять новые услуги финансовым учреждениям США.