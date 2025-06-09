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Канадська провінція Онтаріо вперше за 14 років випустила доларові облігації без участі американських банків. Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня провінція продала 10-річні облігації на суму $2 млн за участю британського Barclays і трьох канадських банків – BMO Capital Markets, Canadian Imperial Bank of Commerce і Bank of Nova Scotia. Це був перший випуск доларових облігацій Онтаріо після інавгурації президента США Дональда Трампа.

За словами представника міністерства фінансів Онтаріо Коліна Блачара, рішення провінції було ухвалено в межах регулярного продажу облігацій, і банки США не були навмисно виключені з операції.

Востаннє банки США не брали участі у продажу облігацій Онтаріо у доларах США в липні 2011 року. З того часу провінція провела близько 40 таких операцій. Bank of America брав участь у січневому випуску, Goldman Sachs та JPMorgan – у попередньому продажу у вересні 2024-го.

Цього фінансового року Онтаріо планує позичити близько 60 млрд канадських доларів, до того ж до 30% цієї суми буде отримано на закордонних ринках.

Мита Трампа вдарили по ключових секторах економіки провінції. Після того, як Білий дім запровадив першу хвилю тарифів проти Канади, уряд Онтаріо обмежив державні організації у закупівлях в американських компаній. Однак у новій політиці не сказано, що Фінансове управління Онтаріо не може надавати нові послуги фінансовим установам США.