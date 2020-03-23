ООН и ВОЗ готовят для Украины программы на $58 млн

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения Украины разрабатывают два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн. Об этом в интервью Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев на востоке Украины.

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"В начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19 ", - уточнил Кислица.

Вевером 22 марта президент Владимир Зеленский по телефону обсудил расширение помощи МВФ с главой Фонда Кристалиной Георгиевой из-за пандемии коронавируса в Украине.

На 22:30 22 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Подробнее о коронавирусе в Украине и мире здесь >>>

На прошлой неделе Китай предложил Украине экстренную помощь для преодоления эпидемии.

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