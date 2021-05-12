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ООН улучшила прогноз роста мирового ВВП до 5,4%

12.05.2021, 10:49
ООН улучшила прогноз роста мирового ВВП до 5,4% - Фото
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: iStock/Global Images Ukraine

По оценке отдела глобального экономического мониторинга ООН, рост мировой экономики в 2021 году составит 5,4%. Об этом указано в отчете организации.

В январе ожидался рост в 4,7%.

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Восстановление экономики Китая и США улучшило перспективы глобального роста, однако им угрожают увеличение числа случаев заражения коронавирусом и "недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах", указано в отчете.

В противоположность этому перспективы роста в ряде стран Южной Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Карибского бассейна остаются неустойчивыми и неопределенными. По прогнозам, во многих странах объем производства вернется к уровню, достигнутому до начала пандемии, только в 2022 или 2023 году.

"Своевременное обеспечение всеобщего доступа к вакцинации против COVID-19 станет тем фактором, который позволит быстро покончить с пандемией и вывести мировую экономику на траекторию устойчивого восстановления, в то время как отсутствие такого доступа обернется дополнительной потерей многих лет роста, развития и открывающихся возможностей", – заявил главный экономист ООН Эллиот Харрис. 

Снижение мировой экономики в 2020 году составило 3,6%.

  • Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,5% (январский прогноз) до 6%. 
  • МВФ ожидает, что уровень реального ВВП Украины в 2021 году достигнет 4%, что выше на 1% по сравнению с предыдущим прогнозом. В 2022 году экономика Украины вырастет на 3,4%.

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Наталия Софиенко
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ООН мировая экономика ВВП
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