Операции с наличностью. За что ГФС штрафует бизнес

С начала 2019 года за нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафных санкций, в том числе за торговлю без кассовых аппаратов - 4,2 млн грн штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

В ГФС отмечают, что предприниматели продолжают использовать некоторые схемы для минимизации уплаты налогов. Наиболее распространенные - продажа неучтенного товара и торговля без кассовых аппаратов. "В результате таких махинаций бюджет несет значительные недопоступления", - подчеркивают в ГФС.

Для борьбы с нарушителями налоговая проводит проверки. С начала года подразделения аудита ГФС провели 5100 проверок по факту использования регистраторов расчетных операций (РРО). По результатам проверок выписаны штрафы на общую сумму 194,2 млн грн.

Аудиторы установили 1100 случаев торговли без РРО, за что доначислили 4,2 млн грн штрафов, а также более 1000 случаев продажи неучтенного товара, применены 194,2 млн грн штрафов.

По результатам проверок киосков, реализующих табачные изделия, основная часть нарушений касалась неоприходования полученной наличности.

В ГФС напоминают, что инициировать проверку недобросовестных продавцов могут и граждане. Для этого введен электронный сервис "Поиск фискального чека", который функционирует в открытой части Электронного кабинета. С его помощью покупатель может проверить достоверность полученного фискального чека и установить факт его наличия (отсутствия) в базе данных ГФС.

В ГФС отмечают, что согласно законодательству, сейчас действуют незначительные штрафные санкции за торговлю без РРО.

Предпринимателя, который торгует без кассового аппарата, штрафуют всего на 1 грн (при установлении нарушения впервые в течение календарного года) или на 100% стоимости, от проданных с нарушениями товаров (услуг), за каждое последующее нарушение.

В ГФС считают, что такие штрафные санкции не стимулируют предпринимателей соблюдать законодательство. Поэтому предлагают увеличить ответственность субъектов хозяйствования за торговлю без РРО, в частности, ввести штрафы в размере: 200% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг), но не менее пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - за нарушение, совершенное впервые; 500% - за каждое следующее нарушение.

Ранее сообщалось, что в апреле Нацбанк ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине.

Напомним, что 2018 году подразделения контроля за наличным оборотом ГФС провели 16 900 проверок. Нарушения установлены в 100% проведенных проверок.