Орбан тормозит финансирование оружия для Украины за доходы от активов РФ – FT

Венгрия заблокировала одобрение Европейским союзом направления доходов от российских замороженных активов на закупку оружия для Украины

Фото EPA Орбан

Пять анонимных лиц, участвовавших во встрече послов ЕС в среду, 22 мая, заявили, что Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по оружию для Украины. Об этом они сообщили газете Financial Times.

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После продолжавшихся несколько месяцев дебатов страны ЕС таки согласились использовать доходы от около 190 млрд евро, застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, на закупку оружия для Украины.

Однако посол Венгрии выступил против ускорения выплат, что не позволило обеспечить соблюдение принципа единодушия в принятии подобных решений.

"Пока они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", – сказал один из анонимных собеседников издания.

Он также предположил, что оговорки Будапешта останутся по меньшей мере до европейских выборов в следующем месяце.

По словам другого собеседника, чтобы достичь согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение. Согласно ей – доля средств, выделенных Брюсселем, не будет использована на закупку оружия для Украины.

Это убедило Будапешт не ветировать схему, но он задерживает выполнение условий, не поддерживая необходимое законодательство. Дипломаты надеются, что удастся найти способ решить эти проблемы до запланированного на июль платежа.

Венгерский премьер Виктор Орбан долгое время утверждал, что Запад не может выиграть войну в Украине и Венгрия тормозила многочисленные европейские решения, связанные с войной. Но Будапешт, наконец, уступил под дипломатическим давлением со стороны ЕС и Вашингтона, в том числе относительно пакета помощи Киеву в размере 50 млрд евро.