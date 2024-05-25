Орбан гальмує фінансування зброї для України з прибутків від активів РФ – FT

Угорщина заблокувала схвалення Європейським союзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України.

П'ять анонімних осіб, які брали участь у зустрічі послів ЄС у середу, 22 травня, заявили, що Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо зброї для України. Про це вони повідомили газеті Financial Times.

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Після дебатів, які тривали декілька місяців, країни ЄС таки погодилися використати прибутки від близько 190 млрд євро, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Однак посол Угорщини виступив проти прискорення виплат, що не дозволило забезпечити дотримання принципу одностайності в ухваленні подібних рішень.

"Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", – сказав один з анонімних співрозмовників видання.

Він також припустив, що застереження Будапешта залишаться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

За словами іншого співрозмовника, щоб досягти згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів, посадовці ЄС запропонували Угорщині угоду. Відповідно до неї – частка коштів, виділених Брюсселем, не буде використана на закупівлю зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати ці проблеми до запланованого на липень платежу.

Угорський прем'єр Віктор Орбан довгий час стверджував, що Захід не може виграти війну в Україні, і Угорщина гальмувала численні європейські рішення, пов'язані з війною. Але Будапешт врешті-решт поступився під дипломатичним тиском з боку ЄС і Вашингтона, в тому числі щодо пакету допомоги Києву в розмірі 50 млрд євро.