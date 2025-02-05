Орбана поджимает инфляция и спад рождаемости накануне выборов 2026 года – Reuters

В преддверии выборов Орбан сталкивается с экономическими вызовами: инфляция растет, доходы венгров падают, а рождаемость – минимальная за 10 лет

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, надеявшийся, что сильная экономика поможет его партии "Фидес" одержать еще одну победу на выборах 2026 года, сталкивается с новыми вызовами. Восстановление инфляции, снижение потребительских настроений и даже падение рождаемости, которое он стремился приостановить, угрожают его политическим перспективам. Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе Национальный банк Венгрии предупредил о повышенных рисках инфляции, что явилось еще одним тревожным сигналом для правительства Орбана. Дополнительно ситуацию усложняет возможное введение пошлин со стороны США, что может нанести удар по экспортно-ориентированной экономике страны.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Венгрия испытала наивысший рост инфляции среди стран ЕС. Хотя темпы роста цен слегка замедлились, они остаются серьезной проблемой для домохозяйств.

"Венгры не видели такого падения уровня жизни с момента прихода партии "Фидес" к власти в 2010 году", – отмечает Балаш Сент-Иваньи, политический экономист из Астонского университета, специализирующийся на Центральной Европе.

Согласно опросу ЕС, проведенному в январе, венгры стали пессимистичнее по поводу экономических перспектив, чем год назад. По данным страховой компании Generali, почти четыре из десяти венгров ожидают ухудшения своего финансового положения.

"Высокая инфляция в 2022-2023 годах оставила свой след, и многие домохозяйства почувствовали падение реальных доходов", – добавляет Сент-Иваньи. Однако он отмечает, что Орбан все еще может использовать широкую сеть подконтрольных медиа для формирования общественного дискурса в свою пользу накануне выборов.

В преддверии прошлых выборов 2022 года Орбан прибег к масштабным бюджетным расходам на сумму 5,35 миллиарда долларов, что помогло ему одержать убедительную победу, но при этом раздуло инфляцию.

Согласно опросу Reuters, проведенному в январе, ни один из 12 экономистов не ожидает, что экономика Венгрии достигнет заложенного в бюджете роста на уровне 3,4%. Erste Bank, в прошлом году наиболее точно прогнозировавший экономические показатели страны, прогнозирует рост ВВП на 2%, а Европейская комиссия – на 1,8%. Хотя эти показатели выше, чем в некоторых странах еврозоны, они означают слабый трехлетний период экономического роста перед национальными выборами за 15 лет правления Орбана.

Несмотря на обещания премьера увеличить социальные выплаты для семей во второй половине 2025 года и еще больше в 2026 году, даже самые щедрые программы поддержки семей в Европе не смогли остановить демографический спад. Рождаемость в стране упала до самого низкого уровня более чем за десятилетие.

На этом фоне новая правоцентристская партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадяром, стала стремительно набирать популярность. Некоторые опросы свидетельствуют, что она уже опережает "Фидес".

"Это создает реальную угрозу для Орбана впервые с 2010 года лишиться власти", – отмечает Николас Фарр, аналитик компании Capital Economics Emerging Europe.