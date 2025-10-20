Мировой лидер в строительстве подводных лодок успешно вышел на биржу: акции выросли на 60%

Фото: EPA / FOCKE STRANGMANN

На Франкфуртской фондовой бирже в понедельник начались торги акциями компании Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), специализирующейся на производстве подводных лодок и фрегатов. Как сообщает Handelsblatt, торги стартовали с 60 евро, что заметно превысило ожидания.

С рыночной капитализацией около 3,8 миллиарда евро TKMS сразу стала одной из самых ценных немецких оборонных компаний.

Аналитики ранее ожидали оценку лишь от 2,3 до 2,7 миллиарда евро.

В начале торгов акции поднялись на пике примерно на 60% до почти 96 евро, а по состоянию на 10:35 по киевскому времени они составляли около 80 евро.

Мажоритарным акционером TKMS остался конгломерат ThyssenKrupp, который сохранил за собой контрольный пакет в 51% и обеспечил себе стратегическое влияние на компанию.

Акции самого ThyssenKrupp из-за отделения высокомаржинального бизнеса в начале торгов подешевели примерно на 20%.

TKMS – ведущая мировая компания в сфере морских оборонных технологий с более чем 185-летним опытом в судостроении (ведет историю от кильской верфи HDW). Она специализируется преимущественно на проектировании, строительстве и сопровождении военных кораблей, включая неядерные подводные лодки, надводные боевые корабли, такие как фрегаты и корветы, а также передовые морские электронные системы и вооружение. TKMS является мировым лидером на рынке неядерных подводных лодок.

Компания насчитывает около 8300 работников, из них около 3700 человек в главном офисе в Киле.

Портфель заказов компании превышает 18 миллиардов евро. Она имеет крупные контракты на строительство подводных лодок для европейских и международных флотов, а также научно-исследовательского судна Polarstern II. В декабре бюджетный комитет Бундестага одобрил строительство еще четырех подводных лодок класса 212CD для Военно-морских сил Германии.