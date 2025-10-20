Світовий лідер у будівництві підводних човнів успішно вийшов на біржу: акції підскочили на 60%

Фото: EPA / FOCKE STRANGMANN

На Франкфуртській фондовій біржі у понеділок розпочалися торги акціями компанії Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), що спеціалізується на виробництві підводних човнів та фрегатів. Як повідомляє Handelsblatt, торги стартували з 60 євро, що помітно перевищило очікування.

З ринковою капіталізацією близько 3,8 мільярда євро TKMS одразу стала однією з найцінніших німецьких оборонних компаній.

Аналітики раніше очікували оцінку лише від 2,3 до 2,7 мільярда євро.

На початку торгів акції піднялися на піку приблизно на 60% до майже 96 євро, а станом на 10:35 за київським часом вони становили близько 80 євро.

Мажоритарним акціонером TKMS залишився конгломерат ThyssenKrupp, який зберіг за собою контрольний пакет у 51% і забезпечив собі стратегічний вплив на компанію.

Акції самого ThyssenKrupp через відокремлення високомаржинального бізнесу на початку торгів подешевшали приблизно на 20%.

TKMS – провідна світова компанія у сфері морських оборонних технологій з понад 185-річним досвідом у суднобудуванні (веде історію від кільської корабельні HDW). Вона спеціалізується переважно на проєктуванні, будівництві та супроводі військових кораблів, включно з неядерними підводними човнами, надводними бойовими кораблями, такими як фрегати й корвети, а також передовими морськими електронними системами та озброєнням. TKMS є світовим лідером на ринку неядерних підводних човнів.

Компанія налічує близько 8300 працівників, з них близько 3700 осіб у головному офісі в Кілі.

Портфель замовлень компанії перевищує 18 мільярдів євро. Вона має великі контракти на будівництво підводних човнів для європейських та міжнародних флотів, а також науково-дослідного судна Polarstern II. У грудні бюджетний комітет Бундестагу схвалив будівництво ще чотирьох підводних човнів класу 212CD для Військово-морських сил Німеччини.