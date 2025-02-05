Орбана підтискає інфляція та спад народжуваності напередодні виборів 2026 року – Reuters

Напередодні виборів Орбан стикається з економічними викликами: інфляція зростає, доходи угорців падають, а народжуваність – мінімальна за 10 років

Фото: EPA

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який сподівався, що сильна економіка допоможе його партії "Фідес" здобути ще одну перемогу на виборах 2026 року, стикається з новими викликами. Відновлення інфляції, зниження споживчих настроїв і навіть падіння народжуваності, яке він прагнув зупинити, загрожують його політичним перспективам. Про це пише Reuters.

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Минулого тижня Національний банк Угорщини попередив про підвищені ризики інфляції, що стало ще одним тривожним сигналом для уряду Орбана. Додатково ситуацію ускладнює можливе запровадження мит з боку США, що може завдати удару по експортно-орієнтованій економіці країни.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Угорщина зазнала найвищого зростання інфляції серед країн ЄС. Хоча темпи зростання цін дещо сповільнилися, вони залишаються серйозною проблемою для домогосподарств.

"Угорці не бачили такого падіння рівня життя з часу приходу партії "Фідес" до влади у 2010 році", – зазначає Балаш Сент-Іваньї, політичний економіст з Астонського університету, який спеціалізується на Центральній Європі.

Згідно з опитуванням ЄС, проведеним у січні, угорці стали більш песимістичними щодо економічних перспектив, ніж рік тому. За даними страхової компанії Generali, майже чотири з десяти угорців очікують погіршення свого фінансового стану.

"Висока інфляція у 2022-2023 роках залишила свій слід, і багато домогосподарств відчули падіння реальних доходів", – додає Сент-Іваньї. Проте він наголошує, що Орбан усе ще може використати широку мережу підконтрольних медіа для формування суспільного дискурсу на свою користь напередодні виборів.

Напередодні минулих виборів 2022 року Орбан вдався до масштабних бюджетних витрат на суму 5,35 мільярда доларів, що допомогло йому здобути переконливу перемогу, але при цьому роздмухало інфляцію.

Згідно з опитуванням Reuters, проведеним у січні, жоден із 12 економістів не очікує, що економіка Угорщини досягне закладеного в бюджеті зростання на рівні 3,4%. Erste Bank, який минулого року найточніше прогнозував економічні показники країни, прогнозує зростання ВВП на 2%, а Європейська комісія – на 1,8%. Хоча ці показники вищі, ніж у деяких країнах єврозони, вони означають найслабший трирічний період економічного зростання перед національними виборами за 15 років правління Орбана.

Попри обіцянки прем’єра збільшити соціальні виплати для сімей у другій половині 2025 року і ще більше у 2026-му, навіть найщедріші програми підтримки сімей у Європі не змогли зупинити демографічний спад. Народжуваність у країні впала до найнижчого рівня за понад десятиліття.

На цьому тлі нова правоцентристська партія "Тиса", очолювана Петером Мадяром, почала стрімко набирати популярність. Деякі опитування свідчать, що вона вже випереджає "Фідес".

"Це створює реальну загрозу для Орбана вперше з 2010 року втратити владу", – зазначає Ніколас Фарр, аналітик компанії Capital Economics Emerging Europe.