Коллекторские компании Тигипко заработали почти половину доходов отрасли в 2024 году

Коллекторские компании группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко в 2024 году сохранили лидерство на рынке взыскания долгов, обеспечив 41% доходов всей индустрии, свидетельствуют подсчеты Opendatabot.

По итогам предыдущего года 74 коллекторские компании, находящиеся в реестре Национального банка Украины, получили совокупный доход 1,01 млрд грн при чистой прибыли 384,7 млн грн.

Абсолютным лидером рынка стало ООО "Финансовая компания "Европейское агентство возвращения долгов" (ЕАПБ), входящее в финансово-промышленную группу ТАС. Его доход за прошлый год достиг 409,2 млн грн, а прибыль – 156,4 млн грн. Вместе со связанной компанией ООО "ЕАПБ", которая также находится в реестре НБУ, компании Тигипко обеспечили более 40% доходов всей коллекторской индустрии.

В тройку крупнейших игроков рынка также вошли Смартфинанс (доход 90,3 млн грн, владельцы – Ольга Дума и Александр Дрозд) и Кредитекспресс Юкрейн ЭЛ.ЭЛ.СИ. (71,3 млн грн, бенефициар – швед Йоста Леннарт Огрен). Вместе со связанной компанией "Дебтфорт Украина" структуры шведского инвестора получили около 93 млн грн дохода.

Девять коллекторских компаний бизнесмена Вячеслава Голуба, большинство из которых имеют в названии слово "Дельта", совокупно заработали 52,8 млн грн.